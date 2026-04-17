Поликлинику в Новой Кузнечихе откроют во втором полугодии

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Филиал городской поликлиники № 30 в микрорайоне Новая Кузнечиха начнет принимать жителей во втором полугодии 2026 года.

Сейчас здание оснащают медицинским оборудованием и мебелью, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минздраве. 

Часть техники требует сборки и последующего ввода в эксплуатацию. На это также необходимо дополнительное время.

Напомним, строительные работы на объекте стартовали в январе 2025 года. В апреле проект получил положительное заключение государственной экспертизы, а уже в мае региональное министерство строительства выдало разрешение на возведение здания. Новая поликлиника будет рассчитана на прием до 500 пациентов в день.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт перинатального центра в Семенове проведут за 126,5 млн рублей.

Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
