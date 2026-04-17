Поликлинику в Новой Кузнечихе откроют во втором полугодии Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Филиал городской поликлиники № 30 в микрорайоне Новая Кузнечиха начнет принимать жителей во втором полугодии 2026 года.

Сейчас здание оснащают медицинским оборудованием и мебелью, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минздраве.

Часть техники требует сборки и последующего ввода в эксплуатацию. На это также необходимо дополнительное время.

Напомним, строительные работы на объекте стартовали в январе 2025 года. В апреле проект получил положительное заключение государственной экспертизы, а уже в мае региональное министерство строительства выдало разрешение на возведение здания. Новая поликлиника будет рассчитана на прием до 500 пациентов в день.

