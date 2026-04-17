Поликлинику в Новой Кузнечихе откроют во втором полугодии

Филиал городской поликлиники № 30 в микрорайоне Новая Кузнечиха начнет принимать жителей во втором полугодии 2026 года.
Сейчас здание оснащают медицинским оборудованием и мебелью, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минздраве.
Часть техники требует сборки и последующего ввода в эксплуатацию. На это также необходимо дополнительное время.
Напомним, строительные работы на объекте стартовали в январе 2025 года. В апреле проект получил положительное заключение государственной экспертизы, а уже в мае региональное министерство строительства выдало разрешение на возведение здания. Новая поликлиника будет рассчитана на прием до 500 пациентов в день.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+