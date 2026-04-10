Школу на 725 учеников построят в Чкаловске

Строительство школы на 725 учеников в Чкаловске планируется начать в ближайшее время, сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора.
Образовательное учреждение появится на улице Ленина. Проект предусматривает отдельные блоки для начальной, основной и средней школы. Обучение планируется организовать в одну смену. В каждом классе смогут заниматься по 25 человек.
Для младших классов оборудуют учебные кабинеты, спальни для групп продлённого дня, а также специализированные помещения — кабинет природоведения с лабораторией, лингафонные классы и аудитории для занятий робототехникой.
В блоке для старших школьников разместят учебные кабинеты с лаборантскими, профильный инженерно-технологический класс, музей, кабинет социального педагога, серверную и помещения для кружков.
В здании также предусмотрены два спортивных зала, актовый зал с эстрадой и артистическими, костюмерные, библиотека, пищеблок, медицинский пункт и административные помещения.
Территорию школы благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы, оборудуют спортивные площадки для сдачи норм ГТО, волейбола и прыжков в длину, а также городок по безопасности дорожного движения. Для учеников разных возрастов создадут отдельные зоны отдыха и площадки для проведения торжественных мероприятий.
Отопление обеспечит собственная газовая котельная.
Ранее сообщалось, что школа имени Молева в Дзержинске готовится к открытию 1 сентября.
