В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2026 07:00
Школу на 725 учеников построят в Чкаловске
09 апреля 2026 18:55
Международное движение "Мемориал" признали экстремистским и запретили в России
09 апреля 2026 18:29
Смены в нижегородских лагерях перенесут из-за подтоплений
09 апреля 2026 18:07
В Нижегородской области открыта вакансия председателя суда
09 апреля 2026 17:43
Шесть тысяч освященных куличей отправят нижегородцам в зону СВО
09 апреля 2026 17:31
Паводок в Нижнем Новгороде: на улицы вышла новая спецтехника 
09 апреля 2026 17:16
Дорогу возле Сенной площади закроют на две недели
09 апреля 2026 16:19
Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за Крестного хода 11-12 апреля
09 апреля 2026 16:15
Депутаты ЗСНО усиливают открытый диалог с молодежью
09 апреля 2026 16:09
Т2 создала AI-интервьюера для маркетинговых исследований
Общество

Школу на 725 учеников построят в Чкаловске

10 апреля 2026 07:00 Общество
Школу на 725 учеников построят в Чкаловске

Фото: инспекция Госстройнадзора Нижегородской области

Строительство школы на 725 учеников в Чкаловске планируется начать в ближайшее время, сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. 

Образовательное учреждение появится на улице Ленина. Проект предусматривает отдельные блоки для начальной, основной и средней школы. Обучение планируется организовать в одну смену. В каждом классе смогут заниматься по 25 человек. 

Для младших классов оборудуют учебные кабинеты, спальни для групп продлённого дня, а также специализированные помещения — кабинет природоведения с лабораторией, лингафонные классы и аудитории для занятий робототехникой.  

В блоке для старших школьников разместят учебные кабинеты с лаборантскими, профильный инженерно-технологический класс, музей, кабинет социального педагога, серверную и помещения для кружков.  

В здании также предусмотрены два спортивных зала, актовый зал с эстрадой и артистическими, костюмерные, библиотека, пищеблок, медицинский пункт и административные помещения.  

Территорию школы благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы, оборудуют спортивные площадки для сдачи норм ГТО, волейбола и прыжков в длину, а также городок по безопасности дорожного движения. Для учеников разных возрастов создадут отдельные зоны отдыха и площадки для проведения торжественных мероприятий.  

Отопление обеспечит собственная газовая котельная. 

Ранее сообщалось, что школа имени Молева в Дзержинске готовится к открытию 1 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Чкаловск Школы
Поделиться:
Новости по теме
08 апреля 2026 16:50
Школа искусств "Изограф" примет 1,2 тысячи детей после капремонта
01 апреля 2026 13:23
Мэрия Нижнего Новгорода в четвертый раз объявила конкурс на ремонт школы №93
15 марта 2026 10:09
Нижегородские школы в 2026 году примут более 30 тысяч первоклассников
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных