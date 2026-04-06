Ангиограф нижегородской больницы №13 отремонтируют за 35,6 млн рублей

В городской клинической больнице №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода проведут ремонт ангиографа. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

Согласно документации, конкурс по выбору подрядчика уже завершен, однако сведения о победителе не раскрываются.

В рамках контракта подрядной организации предстоит в течение 60 дней заменить рентгеновскую трубку, провести настройку ангиографической системы и подготовить техническое заключение.

Речь идет об оборудовании нидерландского производства 2019 года выпуска.

Ангиографическая установка используется для проведения высокоточных медицинских вмешательств. Она позволяет выполнять процедуры через небольшой прокол, в том числе направленные на профилактику инфарктов и инсультов.