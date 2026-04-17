Как продвигается строительство террасного парка в Почаинском овраге

Строительство террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода ведется в соответствии с утвержденным графиком, сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Как пояснили в генподрядной организации ГП НО "ДиРОН", объект находится на завершающей стадии инженерной подготовки территории. Специалисты уже выполнили переустройство ливневого коллектора, смонтировали новую систему водоотведения, реализовали комплекс противооползневых мероприятий и укрепили склоны.

Также на площадке проложен пешеходный тоннель и подготовлено основание под будущий пешеходный мост. Частично приведена в порядок улица Архитектора Харитонова.

В настоящее время продолжается устройство коллектора за Лыковой дамбой и монтаж горловин камер ливневой канализации. Параллельно ведется сборка металлических конструкций моста. С наступлением устойчивой благоприятной погоды подрядчик планирует приступить к железобетонным и земляным работам, а также к устройству твердых покрытий и дальнейшему благоустройству.

В ближайшее время завершат укрепление и планировку склонов. После этого начнется прокладка внутренних инженерных сетей парка и комплексное благоустройство территории. Затем строители приступят к возведению амфитеатра, лестничных сходов и смотровых площадок.

По информации мэрии, работы идут по графику. Сдать объект планируется до конца 2026 года.

Напомним, контракт на строительство террасного парка в Почаинском овраге заключили в октябре 2022 года. Изначально стоимость проекта оценивалась почти в 3 млрд рублей, а к работам подрядчик приступил в декабре 2023 года.

Проект предусматривает создание многоуровневого общественного пространства с амфитеатром, зонами отдыха, скейт-площадкой, велосипедными и пешеходными маршрутами, смотровыми площадками и водными объектами.

Первоначально завершить строительство планировали к ноябрю 2025 года, однако впоследствии сроки сдвинули. Сейчас сдача объекта намечена на ноябрь 2026 года. При этом ориентировочная стоимость реализации проекта выросла до 4,5 млрд рублей.

В марте 2025 года дополнительно направили еще 1,1 млрд рублей на реконструкцию коллектора и инженерную защиту склонов в овраге. Ранее также сообщалось, что дорогу в Почаинском овраге не планируют открывать до ноября 2026 года.