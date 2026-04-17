Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2026 12:35
Реконструкция путей на перекрестке Ванеева — Сусловой начнется 25 апреля
17 апреля 2026 12:30
Отдохнуть на майских: нижегородцы активно бронируют билеты в Калининград, Стамбул и Токио
17 апреля 2026 12:18
Режим повышенной готовности ввели у двух домов в Плотничном переулке
17 апреля 2026 11:07
Эксклюзив
Парижан и Галатея появились на свет в Нижегородской области
17 апреля 2026 10:50
Две деревни в Богородском округе предложили сделать селами
17 апреля 2026 10:41
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
17 апреля 2026 10:36
29-летнюю женщину с тремя инфарктами спасли в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 10:18
Схему движения трамваев №2 в Нижнем Новгороде изменят на два дня
17 апреля 2026 10:07
Нижегородцы считают охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями
17 апреля 2026 09:51
Как продвигается строительство террасного парка в Почаинском овраге
Режим повышенной готовности ввели у двух домов в Плотничном переулке

Фото: "Яндекс Карты"

Режим повышенной готовности ввели власти Нижнего Новгорода возле домов № 12 и № 20 в Плотничном переулке, расположенном рядом с Почаинским оврагом.

Как отмечается в постановлениях мэрии, решения приняты из-за аварийного состояния домов и угрозы жизни и здоровью жителей.

Режим повышенной готовности по дому № 12 начал действовать с 18:00 26 февраля, а возле дома № 20 - с 18:00 19 марта.

Администрации Нижегородского района поручено оградить опасную территорию сигнальной лентой, определить силы и средства для устранения аварийной ситуации и уведомить собственников и жильцов. 

Отметим, что оба здания деревянные, двухэтажные, построены в начале XX века. 

Добавим, что в прошлом году, мэрия изъяла аварийный дом № 14 (литера А) в Плотничном переулке. Здание признано подлежащим реконструкции, а участок был включен в муниципальную программу расселения.

Также сообщалось, что режим повышенной готовности ввели возле дома в Канавине, где жил дядя Горького. 

Новости по теме
17 апреля 2026 09:00
Эксклюзив
Выяснилось, получат ли пострадавшие нижегородцы выплаты из-за паводка
16 апреля 2026 14:20
Власти отменили режим повышенной готовности на улице Слобода Печеры
15 апреля 2026 17:39
Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
