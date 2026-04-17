Режим повышенной готовности ввели у двух домов в Плотничном переулке

Режим повышенной готовности ввели власти Нижнего Новгорода возле домов № 12 и № 20 в Плотничном переулке, расположенном рядом с Почаинским оврагом.

Как отмечается в постановлениях мэрии, решения приняты из-за аварийного состояния домов и угрозы жизни и здоровью жителей.

Режим повышенной готовности по дому № 12 начал действовать с 18:00 26 февраля, а возле дома № 20 - с 18:00 19 марта.

Администрации Нижегородского района поручено оградить опасную территорию сигнальной лентой, определить силы и средства для устранения аварийной ситуации и уведомить собственников и жильцов.

Отметим, что оба здания деревянные, двухэтажные, построены в начале XX века.

Добавим, что в прошлом году, мэрия изъяла аварийный дом № 14 (литера А) в Плотничном переулке. Здание признано подлежащим реконструкции, а участок был включен в муниципальную программу расселения.

Также сообщалось, что режим повышенной готовности ввели возле дома в Канавине, где жил дядя Горького.