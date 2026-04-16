Власти отменили режим повышенной готовности на улице Слобода Печеры

В Нижнем Новгороде прекращено действие режима повышенной готовности на улице Слобода Печеры. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Речь об участке, расположенном на Волжском склоне над Святым источником Казанской иконы Божией Матери. На этой территории проводились работы по ремонту дренажно-ливневой системы.

Особый режим был введен 29 июня 2024 года на время проведения необходимых работ.

К настоящему моменту ремонт завершен, и ограничения на участке сняты. Режим повышенной готовности официально отменили 19 марта.

Решение об этом приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода.

