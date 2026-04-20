Комиссия выясняет причины возникновения провала в Вадском округе

После провала дорожного покрытия на 19 км автодороги "Вад — Новый Мир" в районе деревни Порецкое создана специальная комиссия. Ее возглавил первый замдиректора ГКУ НО "ГУАД", сообщили в пресс-службе ведомства.
Поврежденный участок протяженностью 1,6 км прежде использовался при строительстве федеральной трассы М-12 "Восток". Сейчас он находится в стадии приемки ГУАД по объемам реконструкции, выполненной заказчиком строительства М-12.
Из-за случившегося движение транспорта на указанном отрезке пока закрыто. Объезд поврежденный участок можно через село Ичалки по дороге 22К-0068 "Перевоз - Шатки".
По итогам проверки будут приняты решения о дальнейших действиях по устранению дефекта и восстановлению безопасного проезда.
