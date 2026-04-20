Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2026 13:14
Эксклюзив
Как ввезти в Россию ретроавтомобиль: советы юриста
20 апреля 2026 12:43
Акция "Сообщи, где торгуют смертью" стартовала в Нижегородской области
20 апреля 2026 12:31
Желающих установить турникеты в нижегородском метро за 57 млн не нашлось
20 апреля 2026 12:15
Евгений Люлин предложил ввести обязательное страхование медиков
20 апреля 2026 11:43
Комиссия выясняет причины возникновения провала в Вадском округе
20 апреля 2026 11:36
Команда лицея №40 представит Россию на международном чемпионате по робототехнике при поддержке Эн+
20 апреля 2026 11:15
Единую Концепцию развития молодёжного туризма в России представят в 2026 году
20 апреля 2026 10:39
Опубликованы схемы для пешеходов на время строительства канатки через Оку
20 апреля 2026 10:26
Энергия жизни: как доноры-энергетики спасают людей
20 апреля 2026 09:49
Нижегородский минздрав закупит 2000 доз вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка
Общество

Комиссия выясняет причины возникновения провала в Вадском округе

20 апреля 2026 11:43 Общество
Комиссия выясняет причины возникновения провала в Вадском округе

Фото: Типичный Ардатов | 52 РЕГИОН / VK

После провала дорожного покрытия на 19 км автодороги "Вад — Новый Мир" в районе деревни Порецкое создана специальная комиссия. Ее возглавил первый замдиректора ГКУ НО "ГУАД", сообщили в пресс-службе ведомства.

Поврежденный участок протяженностью 1,6 км прежде использовался при строительстве федеральной трассы М-12 "Восток". Сейчас он находится в стадии приемки ГУАД по объемам реконструкции, выполненной заказчиком строительства М-12.

Из-за случившегося движение транспорта на указанном отрезке пока закрыто. Объезд поврежденный участок можно через село Ичалки по дороге 22К-0068 "Перевоз - Шатки".

По итогам проверки будут приняты решения о дальнейших действиях по устранению дефекта и восстановлению безопасного проезда.

Ранее сообщалось, что нижегородские дороги начали обрабатывать от гололеда из за снегопада.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вадский район ГУАД провал грунта
Поделиться:
Новости по теме
10 апреля 2026 10:54
Огромный провал образовался в Навашинском округе
07 апреля 2026 12:30
Нижегородцы пожаловались на провал на улице Гоголя
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных