Комиссия выясняет причины возникновения провала в Вадском округе Общество

После провала дорожного покрытия на 19 км автодороги "Вад — Новый Мир" в районе деревни Порецкое создана специальная комиссия. Ее возглавил первый замдиректора ГКУ НО "ГУАД", сообщили в пресс-службе ведомства.

Поврежденный участок протяженностью 1,6 км прежде использовался при строительстве федеральной трассы М-12 "Восток". Сейчас он находится в стадии приемки ГУАД по объемам реконструкции, выполненной заказчиком строительства М-12.

Из-за случившегося движение транспорта на указанном отрезке пока закрыто. Объезд поврежденный участок можно через село Ичалки по дороге 22К-0068 "Перевоз - Шатки".

По итогам проверки будут приняты решения о дальнейших действиях по устранению дефекта и восстановлению безопасного проезда.

