Огромный провал образовался в Навашинском округе Общество

Фото: "Навашино"/ VK

Огромный провал грунта произошел на Советской улице в деревне Валтово в Навашинском округе. Как сообщается в социальных сетях, яма образовалась утром 10 апреля.

Со слов местных жителей, провал увеличивается в объемах.

Ранее сообщалось, что оползень у IT-кампуса в Нижнем Новгороде устранят с наступлением сухой погоды.