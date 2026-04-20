Проезда нет: огромный провал произошел на дороге в Вадском округе

В Вадском округе произошел провал дорожного покрытия на участке Вад — Новый Мир. Разрушение произошло со стороны деревни Порецкое при въезде на виадук через трассу М-12, сообщили в ЕДДС Вад.
В связи с повреждением движение транспорта на этом отрезке полностью перекрыто.
"Просим соблюдать осторожность и объезжать данный участок через Перевоз-Ичалки", — подчеркнули в сообщении.
Ранее сообщалось, что провал грунта произошел в Навашинском округе.
