Дороги Нижнего Новгорода начали обрабатывать от наледи

Фото:
Дороги Нижнего Новгорода начали обрабатывать противогололедными материалами, сообщили в городской администрации. С раннего утра город заметает снегом
Накануне мэр Юрий Шалабаев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погоды. На дорогах сегодня может быть опасно, особенно тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю.
По прогнозу синоптиков, в понедельник может выпасть около 13 сантиметров снега. Непогода сохранится и 21 апреля.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+