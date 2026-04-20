Дороги Нижнего Новгорода начали обрабатывать от наледи Общество

Дороги Нижнего Новгорода начали обрабатывать противогололедными материалами, сообщили в городской администрации. С раннего утра город заметает снегом

Накануне мэр Юрий Шалабаев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погоды. На дорогах сегодня может быть опасно, особенно тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю.

По прогнозу синоптиков, в понедельник может выпасть около 13 сантиметров снега. Непогода сохранится и 21 апреля.