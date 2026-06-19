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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов по количеству электрозаправок

19 июня 2026 10:58 Общество
Нижний Новгород вошел в топ-10 городов по количеству электрозаправок

Число общедоступных электрозаправок в России выросло на 20% за последние 12 месяцев — с июня 2025 года по июнь 2026-го. В рейтинг по количеству общедоступных станций зарядки электроавтомобилей вошел Нижний Новгород. Исследование подготовлено аналитиками 2ГИС.

На картах отображаются станции, тип разъема, стоимость и статус терминалов в режиме реального времени — свободны они или заняты. Эти сведения и стали основой для динамики развития инфраструктуры за год.

По абсолютному количеству станций ожидаемо лидирует Москва. В июне 2026 года в столице работает более 1 100 электрозаправок — это на 37,5% больше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге насчитывается почти 400 ЭЗС, прирост за год составил 22,5%. Тройку лидеров замыкает Красноярск: в городе действует 180 электрозаправок, что на 7,8% больше, чем в июне прошлого года.

Нижний Новгород расположился на седьмой строчке рейтинга со 112 общедоступными электрозаправками. Это на 3% больше, чем в июне 2025 года.

Кроме того, аналитики составили топ-10 городов по стоимости зарядки электроавтомобиля. Здесь Нижний Новгород занял уже второе место по дороговизне — средняя цена заряда на 100 километров достигла 342 рублей. За минувший год стоимость выросла на 6% — от 18 до 19 рублей за кВт/ч.

Возглавил рейтинг Краснодар с 360 рублями за заряд на 100 километров и динамикой в 11%, а на третьей строчке расположился Санкт-Петербург с 324 рублями и 0%. Отмечается, что для расчета стоимости заряда на 100 километров специалисты взяли распространенную в стране модель Nissan Leaf (ZE1, 218 л.с., батарея 62 кВт/ч), которая на этот путь расходует в среднем 18 кВт/ч.

Ранее власти опровергли дефицит топлива на АЗС в Нижегородской области.

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Теги:
Рейтинг Топливо и энергетика Электромобили
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