Более 3700 бюджетных мест открыты для поступающих в ННГУ Наука

Фото: Андрей Скворцов

ННГУ имени Лобачевского открыл приемную кампанию 2026 года 20 июня. В год своего 110-летия вуз предлагает абитуриентам более 3700 бюджетных мест на всех уровнях образования.

Прием ведется на 13 факультетов и институтов, расположенных в Нижнем Новгороде, а также в филиалах университета в Балахне, Дзержинске и Арзамасе.

В 2026 году в ННГУ доступны 20 специальностей среднего профессионального образования, 67 направлений бакалавриата и специалитета, 88 магистерских программ, 23 специальности ординатуры и 64 программы аспирантуры.

Для абитуриентов открыли несколько новых направлений подготовки. В Институте филологии и журналистики появился профиль «Литературное творчество». В Институте экономики стартует обучение по направлению «Педагогическое образование» с профилем «Лидерство и организация корпоративного обучения» и присвоением второй квалификации по направлению «Экономика». В Институте информационных технологий, математики и механики открыта специальность «Информационно-аналитические системы безопасности».

Кроме того, университет увеличил количество бюджетных мест по направлениям «Лингвистика», «Химическая технология», «Прикладная механика» и «Психолого-педагогическое образование».

Накануне старта приемной кампании ректор ННГУ Олег Трофимов проверил готовность приемной комиссии и пожелал абитуриентам удачи.

«Важно не бояться пробовать что-то новое, ставить большие цели и двигаться вперед. Университет Лобачевского стремится помочь раскрыть новые таланты и научить думать», — отметил ректор.

Подать документы на программы среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры можно через портал «Госуслуги» или лично в приемной комиссии ННГУ на проспекте Гагарина, 23. Для поступающих в ординатуру с 1 июля также откроют возможность подачи документов через личный кабинет на сайте университета.

Ранее в региональном миннауки рассказали о новых правилах приема в вузы в 2026 году.