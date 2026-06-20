Вафельную разметку нанесут на площади Лядова в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Вафельную разметку нанесут еще на нескольких участках дорог приволжской столицы, сообщили НИА «Нижний Новгород» в городском дептрансе.

Недавно разметка 1.26 желтого цвета появилась на пересечении улицы Ильинской с Малой Покровской. Как пояснили в профильном департаменте, ее нанесли «для гармонизации движения на перекрестке». Вдобавок ко всему там перенастроили работу светофора.

«В рамках разметочной кампании на улицах Нижнего Новгорода планируется нанести такую разметку на площади Лядова, проспекте Гагарина, площади Минина и Пожарского и в ряде других мест», — говорится в ответе на наш запрос.

Вафельная разметка (ее еще называют «вафельницей») представляет собой пересекающиеся диагональные желтые полосы и обозначает участок перекрестка, на который нельзя выезжать, если впереди образовался затор. За выезд на такую разметку предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (ст. 12.13 КоАП).

Ранее сообщалось, что с 25 июня водителям запретят останавливаться и парковаться на Зеленском съезде со стороны Почаины.