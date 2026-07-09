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Происшествия

Александру Бастрыкину доложат о нападении на фельдшера в Нижнем Новгороде

09 июля 2026 14:58 Происшествия
Александру Бастрыкину доложат о нападении на фельдшера в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после нападения на фельдшера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Инцидент произошел днем 4 июля на улице Пушкина. По предварительным данным, мужчина в состоянии опьянения, ударил по лицу фельдшера бригады скорой медицинской помощи, прибывшей к нему для оказания помощи. У пострадавшей диагностирована травма.

По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об отравлении детей на эко-сборах под Перевозом.

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Теги:
Александр Бастрыкин Врачи Нападение
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