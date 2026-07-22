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Мужчину арестовали на 10 суток за мат на Нижневолжской набережной

22 июля 2026 17:45 Общество
Мужчину арестовали на 10 суток за мат на Нижневолжской набережной

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

22-летнего нижегородца арестовали за нарушение общественного порядка на Нижневолжской набережной.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором молодой человек матерился в общественном месте. Замечания прохожих он игнорировал и всячески демонстрировал явное неуважение к обществу, отметили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители установили личность хулигана. Им оказался безработный местный житель. Его доставили в отдел полиции. Там он признал, что вел себя неподобающе.

В отношении него составили административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Ранее мы рассказывали, что нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф.

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Теги:
Арест МВД Хулиганство
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