Мужчину арестовали на 10 суток за мат на Нижневолжской набережной Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

22-летнего нижегородца арестовали за нарушение общественного порядка на Нижневолжской набережной.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором молодой человек матерился в общественном месте. Замечания прохожих он игнорировал и всячески демонстрировал явное неуважение к обществу, отметили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители установили личность хулигана. Им оказался безработный местный житель. Его доставили в отдел полиции. Там он признал, что вел себя неподобающе.

В отношении него составили административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Ранее мы рассказывали, что нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф.