Нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф

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Жителя Кулебак оштрафовали на 700 рублей за то, что он обматерил полицейских на АЗС. Решение принял городской суд.
Мужчина находился на заправке, когда служебный автомобиль полиции проехал к колонке вне очереди. Он начал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников. Сначала он высказывался из своей машины, затем вышел и продолжил ругаться на улице.
Полицейские доставили его в отдел для составления протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство».
В суде мужчина признал вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе, раскаялся и попросил назначить штраф. Он также принёс извинения сотрудникам полиции.
Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины и раскаяние. При этом отягчающим фактором стало то, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по той же статье.
В итоге суд признал его виновным и назначил административный штраф.
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