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Нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф

21 июля 2026 13:25 Общество
Нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф

Фото: Александр Воложанин

Жителя Кулебак оштрафовали на 700 рублей за то, что он обматерил полицейских на АЗС. Решение принял городской суд.

Мужчина находился на заправке, когда служебный автомобиль полиции проехал к колонке вне очереди. Он начал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников. Сначала он высказывался из своей машины, затем вышел и продолжил ругаться на улице.

Полицейские доставили его в отдел для составления протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство».

В суде мужчина признал вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе, раскаялся и попросил назначить штраф. Он также принёс извинения сотрудникам полиции.

Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины и раскаяние. При этом отягчающим фактором стало то, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по той же статье.

В итоге суд признал его виновным и назначил административный штраф.

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Теги:
АЗС Кулебаки Штраф
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