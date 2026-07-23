Подростки нападают на прохожих в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

В центре Нижнего Новгорода группа подростков избила музыкантов после репетиции. По словам пострадавших, нападения в этом районе происходят с начала лета.

Как они рассказали в эфире программы «Кстати» (16+), инцидент случился у Театра кукол на Большой Покровской улице. Музыканты выходили с репетиции с инструментами, когда к ним подошла компания из 6−7 человек примерно 15−17 лет. Подростки в грубой форме потребовали дать им гитару. Музыканты отказали, объяснив, что инструменты электрические и требуют подключения.

После этого, по словам пострадавших, началась агрессия со стороны подростков. Сначала они стали хватать за инструменты, затем завязалась потасовка. Одному из музыкантов нанесли удары в живот, повалили на асфальт и протащили за ремень гитары. Инструменты получили повреждения.

Пострадавший Денис Якимов отметил, что вокруг было много прохожих, но никто не вмешался. Помочь смог только мужчина, вышедший из репетиционной точки.

На этом конфликт не закончился. Когда музыканты направились к метро, подростки пошли за ними, облили водой и продолжили провоцировать. По словам Дениса, одного прохожего затащили в подворотню — вероятно, решив, что он снимает происходящее на телефон. Позже двое молодых людей догнали пострадавших в подземке и сообщили, что их перепутали с участниками конфликта и тоже избили. Также они рассказали, что эта компания собирается на детской площадке напротив Театра кукол и с конца июня «кошмарит» прохожих, пользуясь численным преимуществом.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали участника драки на Рождественской.