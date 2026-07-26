Биолог оценил вероятность проникновения каракуртов в Нижегородскую область Общество

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В последнее время в СМИ активно обсуждается проблема распространения ядовитых степных пауков каракуртов. Эти опасные создания уже были замечены в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях. В Астраханской и Волгоградской областях с начала года зафиксирован уже 21 случай укуса, один из которых привёл к госпитализации пострадавшего в реанимацию.

Нижегородская область также не застрахована от случайных заносов каракуртов с юга. Однако, по мнению биолога Максима Фёдорова, вероятность появления постоянных популяций этих пауков в нашем регионе крайне мала.

«В Нижегородской области преобладают лесные и лесостепные зоны с высокой влажностью, которую эти пауки переносят плохо», — пояснил эксперт в беседе с МИА «Стационар-Пресс».

Кроме того, на выживаемость кладок яиц каракуртов негативно влияют затяжные и влажные зимы, характерные для нашего региона. Тем не менее, случайные встречи с этими опасными пауками всё же возможны. В жаркие летние месяцы единичные особи могут случайно попасть в Нижегородскую область вместе с южными фруктами, овощами или строительными материалами.

Если вы столкнулись с укусом каракурта, важно действовать быстро и правильно. В первые 2−3 минуты после укуса рекомендуется прижечь место укуса головкой горящей спички. Высокая температура разрушает белок яда, что может снизить его токсичность. Однако, после этого необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не пытаясь самостоятельно извлечь яд или использовать другие народные методы.