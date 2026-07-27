Ростехнадзор нашел нарушения на закрытой после ЧП нижегородской канатки Общество

Фото: Александр Воложанин

Специалисты выявили нарушения в работе канатной дороги Нижний Новгород — Бор. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора.

Установлено, что персонал неправильно среагировал при возникновении ошибок и неисправностей канатки в условиях непогоды. Кроме того, не в полном объеме провели оценку эксплуатационных рисков.

«Урбантех Сервису» надлежит устранить нарушения в установленные сроки. Компании выдано соответствующее предписание.

Вопрос запуска воздушной переправы в эксплуатацию будет рассмотрен после того, как завершатся все восстановительные работы.

Напомним, что 5 июля канатка приостановила движение из-за сильного ветра. Несколько кабинок зависли над Волгой — в них находились 16 человек, включая четверых детей. Всех благополучно эвакуировали. В случившемся стали разбираться не только специалисты Ростехнадзора, но и следователи СК.