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Ростехнадзор нашел нарушения на закрытой после ЧП нижегородской канатки

27 июля 2026 13:18 Общество
Ростехнадзор нашел нарушения на закрытой после ЧП нижегородской канатки

Фото: Александр Воложанин

Специалисты выявили нарушения в работе канатной дороги Нижний Новгород — Бор. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора.

Установлено, что персонал неправильно среагировал при возникновении ошибок и неисправностей канатки в условиях непогоды. Кроме того, не в полном объеме провели оценку эксплуатационных рисков.

«Урбантех Сервису» надлежит устранить нарушения в установленные сроки. Компании выдано соответствующее предписание.

Вопрос запуска воздушной переправы в эксплуатацию будет рассмотрен после того, как завершатся все восстановительные работы.

Напомним, что 5 июля канатка приостановила движение из-за сильного ветра. Несколько кабинок зависли над Волгой — в них находились 16 человек, включая четверых детей. Всех благополучно эвакуировали. В случившемся стали разбираться не только специалисты Ростехнадзора, но и следователи СК.

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Теги:
Канатная дорога проверки Ростехнадзор
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