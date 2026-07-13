Нижегородцам объяснили причины подорожания проезда на канатной дороге Общество

Фото: Александр Воложанин

В АО «Нижегородские канатные дороги» рассказали, с чем связано повышение стоимости проезда на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор.

Отвечая на запрос НИА «Нижний Новгород» представители компании отметили, что причиной стали выросшие расходы на содержание переправы.



Так, с 15 июля одна поездка будет стоить 200 рублей вместо прежних 150.

Для детей от 7 до 12 лет билет обойдется в 100 рублей, а пассажиры младше 7 лет по-прежнему смогут ездить бесплатно.

При этом большинство тарифов останутся без изменений. Повышение не затронет проездные на 10, 20, 30 и 48 поездок, а также льготные проездные для студентов и льготные билеты на 48 поездок для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор начал проверку после инцидента на нижегородской канатке.