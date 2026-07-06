Стало известно, когда запустят нижегородскую канатку Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Работу канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, восстановят только после проведения всех необходимых проверок и подтверждения полной безопасности эксплуатации. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в АО «Нижегородские канатные дороги».

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах остановки будут сделаны по итогам комиссионного расследования.

Движение возобновят лишь после того, как завершатся все проверки и будет подтверждена безопасность перевозок. На данный момент переправа остается закрытой.

Напомним, вечером 5 июля канатную дорогу остановили из-за сильного ветра. В результате несколько кабинок зависли над Волгой. Внутри находились 16 человек, в том числе четверо детей. Всех пассажиров эвакуировали.

По факту произошедшего проверку организовал Следственный комитет, обстоятельства также устанавливает прокуратура.

Ранее сообщалось, что с 15 июля стоимость проезда по канатной дороге увеличится на 50 рублей. В связи с временной приостановкой работы срок действия проездных билетов продлят.

После остановки канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором было усилено транспортное сообщение.