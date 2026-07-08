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Общество

Ростехнадзор проверяет инцидент с нижегородской канаткой

08 июля 2026 12:14 Общество
Ростехнадзор проверяет инцидент с нижегородской канаткой

Фото: Александр Воложанин

Внеплановая выездная проверка назначена после инцидента на нижегородской канатной дороге.

Как сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, проверка в отношении эксплуатирующей организации ООО «Урбантех Сервис» была согласована незамедлительно.

Инспекторы Волжско-Окского управления приступили к работе сразу после получения информации о происшествии.

«Сообщать какую-либо иную информацию преждевременно», — отметил он.

Напомним, вечером 5 июля движение канатной дороги остановили из-за сильного ветра. Несколько кабинок зависли над Волгой. Внутри находились 16 человек, в том числе четверо детей. Спасатели эвакуировали всех пассажиров.

Проверку по факту происшествия также организовал СК, обстоятельства изучает прокуратура.

Работа переправы возобновится после проведения всех необходимых проверок и подтверждения полной безопасности эксплуатации.

Пассажирам рекомендуют пользоваться пригородными автобусами и электропоездами, транспортное сообщение усилено. На время простоя срок действия проездных билетов продлят.

Ранее сообщалось, что с 15 июля стоимость проезда вырастет до 200 рублей.

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт Ростехнадзор
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