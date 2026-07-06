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Происшествия

СК начал проверку после остановки кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде

06 июля 2026 09:19 Происшествия
СК начал проверку после остановки кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде

Фото: группа "Твой Бор" Вконтакте

В Нижнем Новгороде организована процессуальная проверка после инцидента, который произошел на канатной дороге 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, движение канатки остановилось из-за непогоды и сильного ветра. Несколько кабинок, находившихся в этот момент на линии, зависли над рекой. Спустя время на место прибыли спасатели, людей эвакуировали.

По данному факту инициирована проверку по статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Нижегородской области также контролирует выяснение причин случившегося и ход проверки, проводимой следственными органами.

Ранее сообщалось, что проезд на нижегородской канатке подорожает до 200 рублей с 15 июля.

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Теги:
Канатная дорога СК
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