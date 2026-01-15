Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Происшествия

Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса

15 января 2026 12:00 Происшествия
Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса

В Заволжье полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который напал на водителя автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошёл 10 января 2026 года на конечной остановке рейсового автобуса №101, следующего из Городца в Заволжье.

По данным полиции, мужчина вытащил водителя из салона, схватив его за куртку. Тот упал, ударился головой об лёд и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, откуда и поступило сообщение в отдел МВД.

Задержанный оказался ранее судимым за преступления, связанные с наркотиками. На допросе он не стал отрицать свою вину и объяснил, что напал на водителя из-за недовольства работой общественного транспорта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после инцидента с подростками в нижегородском трамвае.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

