Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса Происшествия

В Заволжье полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который напал на водителя автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошёл 10 января 2026 года на конечной остановке рейсового автобуса №101, следующего из Городца в Заволжье.

По данным полиции, мужчина вытащил водителя из салона, схватив его за куртку. Тот упал, ударился головой об лёд и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, откуда и поступило сообщение в отдел МВД.

Задержанный оказался ранее судимым за преступления, связанные с наркотиками. На допросе он не стал отрицать свою вину и объяснил, что напал на водителя из-за недовольства работой общественного транспорта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

