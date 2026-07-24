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Происшествия

Полиция нашла подростков, напавших на музыкантов на Большой Покровской

24 июля 2026 15:28 Происшествия
Полиция нашла подростков, напавших на музыкантов на Большой Покровской

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские установили личности всех участников конфликта на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Напомним, о случившемся стало известно после сюжета программы «Кстати» (16+). Музыканты рассказали, что на них напала группа подростков возле Театра кукол. Пострадавшие также заявили, что подобные нападения в этом месте происходят с начала лета.

Предполагаемыми зачинщиками оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Их нашли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вместе с оперативниками уголовного розыска ОП№5. Сейчас всех подростков передали следователям для дальнейшего разбирательства.

Также на родителей несовершеннолетних составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Документы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних, а самих подростков поставят на профилактический учет.

Накануне по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о расследовании нападений подростков.

Ранее сообщалось, что 42-летнюю нижегородку арестовали за нападение с ножом на участкового.

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Теги:
МВД Нападение Уголовное дело
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