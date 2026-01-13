Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

Неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье

13 января 2026 16:29
Неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье

На конечной остановке рейсового автобуса №101, следующего из Городца в Заволжье, произошел серьезный инцидент с участием водителя и неизвестного мужчины.

Как сообщили в региональной Гострудинспекции, вечером 10 января около 20:45 на улице Рождественской в городе Заволжье между 65-летним водителем рейсового автобуса ГП НО "Городецпассажиравтотранс" и прохожим вспыхнул конфликт. Неизвестный вытащил водителя из кабины и с силой бросил его на обледеневший асфальт.

Медики зафиксировали у пострадавшего множественные травмы. По официальной классификации, они относятся к категории тяжёлых и рассматриваются как несчастный случай на производстве.

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, начато официальное расследование. 

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, проверяют возможные нарушения требований охраны труда и следят за тем, какие меры примет работодатель, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске охранник скончался в автобусе по пути с работы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных