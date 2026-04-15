Мигранта осудили за нападение на автобус в Верхних Печерах

15 апреля 2026 10:47 Происшествия
Фото: Telegram-канал "Жесть.Нижний Новгород 18+"

Мигранта, напавшего на автобус в Верхних Печерах, приговорили к полутора годам принудительных работ, сообщили в пресс-службе облсуда. 

Инцидент произошел 28 октября 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в автобусе у остановки "Улица Лопатина". По малозначительному поводу он подошел к водителю и ударил его кулаком в лицо. Затем, выйдя из салона, выкрикивал нецензурные выражения и повредил ножом автобус, а также разбил в нем окно. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчину обвинили в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Вину в совершении преступления он признал полностью, раскаялся и принес извинения.

Нижегородский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял автомобиль на Белинке в Нижнем Новгороде.

