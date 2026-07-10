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Нападение нижегородки с ножом на участкового закончилось уголовным делом

10 июля 2026 16:38 Происшествия
Нападение нижегородки с ножом на участкового закончилось уголовным делом

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде отправили под стражу 42-летнюю женщину, которую обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. После нападения ее задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 9 июля участковый приехал к дому на улице Старых Производственников, чтобы доставить женщину в отдел полиции. Она проходила свидетелем по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Во время доставки женщина, как считают следователи, неожиданно ударила полицейского ножом в шею и убежала. Вскоре сотрудники уголовного розыска вместе со следователями нашли и задержали ее.

Раненого полицейского доставили в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Во время осмотра места происшествия следователи изъяли несколько предметов, которые могут иметь значение для расследования, в том числе предполагаемое орудие преступления.

10 июля Автозаводский районный суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом она останется как минимум до 8 сентября 2026 года.

Расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают собирать доказательства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о проверке после нападения на фельдшера в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Нападение СК Уголовное дело
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