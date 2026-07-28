Комитет ЗСНО поддержал штрафы за нарушения в сфере оборота вейпов Политика

Фото: Максим Герасимов

Депутаты комитета Заксобрания по вопросам госвласти поддержали инициативу о введении штрафов за нарушения в сфере оборота вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно законопроекту, за незаконное распространение, хранение и стимулирование продаж такой продукции предлагается установить штрафы: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Документ также предусматривает расширение полномочий регионального минпромторга. Ведомству планируют дать право составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать такие дела.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин заявил, что введение штрафов должно стать действенным механизмом контроля. По его словам, таким образом власти показывают неизбежность ответственности за нарушения.

«Но главное — мы заявляем твердо: преступный бизнес, наживающийся на здоровье людей, не имеет права на существование», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять законопроект. Рассмотреть его планируется на ближайшем заседании парламента 30 июля.

Напомним, в августе 2025 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поднял вопрос об ограничении продажи вейпов. Глава государства поддержал инициативу, назвав ее своевременной и важной для защиты здоровья молодежи.