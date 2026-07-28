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Завод льноволокна за 2,7 млрд рублей построят в Шаранге

28 июля 2026 19:28 Экономика
Завод льноволокна за 2,7 млрд рублей построят в Шаранге

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение участков для 16 инвестиционных проектов. Общая сумма одобренных вложений превышает 8 млрд рублей.

Самой масштабной стала заявка ООО «Котонин» на выделение участка в Шарангском округе под производство льноволокна стоимостью 2,7 млрд рублей. Инвестором выступает. Заместитель губернатора Егор Поляков уточнил детали проекта: это масштабное производство в несколько очередей на нескольких территориях. Ранее компания уже получила участок в Шахунье.

«Ожидается, что ежегодно на предприятии будет выпускаться не менее 3 тысяч тонн льноволокна, применяемого в производстве пряжи и тканей», — сказал Егор Поляков.

Предприятие обеспечит регион порядка 200 новыми рабочими местами. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2027 года. В реализации проекта инвестору помогает Корпорации развития Нижегородской области. Как отметил глава корпорации Игорь Ищенко, ООО «Котонин» уже возделывает лен-долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует сырьевую базу. Также запланирована вторая очередь производства в Шахунском округе.

Среди других одобренных заявок — гостиничный комплекс у съезда на Мызинский мост (ООО «Тепловая эстетика», 300 млн рублей) и пекарня в Арзамасе (ООО «Хлебный дом», 64,8 млн рублей). В Дзержинске появятся комплексы по производству спецодежды (ООО «Автодом», 287,5 млн рублей), сухих бетонных смесей (ООО «Трентвэл», 100 млн рублей) и модульных зданий (ООО «Инвестстрой», 219,09 млн рублей).

В Нижнем Новгороде участки получат производители металлоконструкций (ООО «Завод металлических конструкций Автомаш», 420 млн рублей) и оборудования для бурения (ООО «Диггерпро», 187,2 млн рублей).

Председатель совета и заместитель председателя правительства региона Артур Батурский сообщил, что реализация новых инициатив создаст около 850 рабочих мест.

С начала 2026 года совет поддержал проекты почти на 28 млрд рублей, что позволит создать более 2000 вакансий. Подать заявку на землю можно через «Личный кабинет инвестора» регионального минимущества.

Меры по поддержке предпринимательства и бизнеса включены в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Данная инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 30 новых площадок разместили на инвестиционной карте Нижегородской области в I полугодии 2026 года.

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Теги:
Земельные участки Инвестиции инвестиционные проекты
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