Две деревни в Варнавинском округе станут хуторами Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируют изменить вид двух сельских населенных пунктов в Варнавинском район. Соответствующие законопроекты внес в Законодательное собрание Совет депутатов округа.

Речь идет о деревнях Антониха в Богородском сельсовете и Прудовка в Михаленинском сельсовете. Обе предлагается перевести из категории «деревня» в категорию «хутор». В первой нет зарегистрированных жителей, во второй проживает три человека.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость изменений связана с тем, что в округе существуют одноименные населенные пункты с одинаковым видом, расположенные в разных сельсоветах. Такие совпадения вызывают трудности при работе с Федеральной информационной адресной системой — при регистрации прав на недвижимость, газификации домов и другие.

Изменение вида населенных пунктов не повлечет корректировки их границ и не затронет границы других территорий. Также не потребуется менять документы жителей и собственников недвижимости, а меры социальной поддержки сохранятся.

Ранее в Варнавинском районе предложили упразднить безлюдный сельский поселок Елевая Заводь.

Отметим, что в июне в регионе были преобразованы более 40 населенных пунктов в Воскресенском, Городецком, Ковернинском и Семеновском округах.