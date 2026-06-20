Глава Арзамаса предложил включить Соловейку в состав города ради догазификации Общество

Село Соловейка в Нижегородской области могут включить в состав Арзамаса. С такой инициативой выступил глава города Александр Щелоков.

По его словам, основной целью этого решения является включение населенного пункта в программу догазификации. Мэр пояснил, что именно этот механизм позволяет подводить газ к домам в селах, которые формально уже относятся к газифицированным территориям.

«Ожидаю поддержку этого вопроса мнением на публичных слушаниях жителей села и города в форме собрания 28 июля 2026 года», — отметил Щелоков.

После проведения публичных слушаний вопрос о присоединении Соловейки к Арзамасу должны рассмотреть депутаты Заксобрания Нижегородской области и Гордумы.

Также глава города напомнил, что аналогичный процесс сейчас проходит в селе Ленинское. Его планируется присоединить к Казаково.

Ранее сообщалось, что к 2027 году на севере Нижегородской области запустят пять новых газопроводов.