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Стало известно, появится ли деревня для европейцев в Нижегородской области

23 июня 2026 07:00 Общество
Стало известно, появится ли деревня для европейцев в Нижегородской области

Сразу несколько инициатив по созданию поселков для иностранных переселенцев рассматриваются сейчас в Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель кадрового агентства «ОКА» Якоб Пиннекер на пресс-конференции 22 июня, на которой присутствовала корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Напомним, в начале июня о подобных планах рассказал архитектор Антон Гликин на ПМЭФ (18+). Отдельный поселок для переселенцев из Западной Европы, которые приезжают в Россию по «визе традиционных ценностей», планируется построить примерно на 450 домов. По словам специалиста, проект был поддержан губернатором Глебом Никитиным.

Помимо того, зимой 2025 года сообщалось, что в селе Арманиха Дальнеконстантиновского округа начнется создание немецкой деревни. Ожидалось, что на территории расположатся жилые дома, пансионат для пожилых, профилакторий и SPA.

По словам Якоба Пиннекера, агентство не контролирует подобные инициативы, а лишь сопровождает отдельные процессы. Он отметил, что сегодня есть несколько частных проектов, в том числе инициированных самими переселенцами.

В то же время руководитель агентства призвал трезво оценивать возможности. По его словам, в большинстве случаев авторы подобных идей рассчитывают на привлечение внешнего финансирования.

Часто позиция звучит так: мы знаем, что и как нужно сделать, дайте нам средства — и мы реализуем проект. Но так не пойдет. Нужен серьезный комплексный подход: подготовка и обоснование инвестпроекта, работа с кредитными институтами либо вложение собственных средств — как это делают наши частные лица, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что инициатив действительно много, однако их дальнейшая судьба будет зависеть от проработки, финансовой модели и понимания, кто именно стоит за проектами и предполагается ли создание полноценной инфраструктуры.

В целом тенденцию интереса к региону со стороны иностранцев Якоб Пиннекер назвал позитивной. По его мнению, часть проектов, которые сейчас находятся на стадии подготовки, в будущем может быть реализована.

Ранее мы сообщали о том, чем Нижегородская область поразила иностранных блогеров.

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Теги:
деревня Иностранцы Переселение
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