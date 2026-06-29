Три населенных пункта планируется объединить в одно село в Городецком округе

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В Городецком округе планируется объединение деревень Караваево и Оскордино, а также села Смольки в один населенный пункт. Он сохранит название «Смольки» и статус села. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.
С инициативой выступило Земское собрание Городецкого муниципального округа в связи с обращениями жителей. Она направлена на возможное участие населения в программе догазификации.
Согласно областному закону «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области», объединение возможно, если населенные пункты фактически слились, а их инженерная, транспортная и социальная инфраструктура стала единой.
При этом обязательно учитывается мнение жителей и представительного органа местного самоуправления. Голосование проводилось открыто, поименно, по опросным листам — как в специальных пунктах, так и по месту жительства участников.
В деревне Караваево в голосовании приняли участие 9 из 10 жителей (90%), все они поддержали объединение. В Оскордино проголосовали 6 из 11 человек (54,5%) — также 100% высказались «за». В Смольках участие приняли 193 человека из 721 (26,8%), и все они поддержали инициативу.
Отметим, что ранее с селом Смольки были объединены деревни Прозориха, Луговое и Ковригино.
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