681 безработный нижегородец получил психологическую поддержку с начала года Общество

Фото: министерство демографии и развития человеческого капитала региона

За последние полгода 681 безработный нижегородец обратился в кадровый центр «Работы России» за психологической поддержкой при трудоустройстве. Это на 40% больше, чем за весь 2025 год, сообщили в облправительстве.

В основном за такого рода поддержкой обращаются женщины 35−54 лет, люди предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители. У граждан этих категорий повышенная эмоциональная нагрузка в связи с поиском работы и необходимостью совмещать воспитание детей и работу.

«Мы видим рост количества обращений среди женщин с детьми и граждан старшего возраста. Это значит, что люди чувствуют заботу наших специалистов и готовы искать новые возможности, стремятся сохранять активность и оставаться в профессии, что прямо влияет на демографическую устойчивость», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

И.о. директора кадрового центра «Работа России» в Нижегородской области Елена Видяева отмечает позитивные изменения в настроениях обратившихся: после занятий люди перестают воспринимать отказы как личную трагедию, учатся видеть свои сильные стороны и выбирать достижимые карьерные цели.

После получение психологической поддержки в январе-июне 2026 года работу нашли 173 человека. Тогда как за весь прошлый год трудоустроились 180 получателей услуги.

Оказание психологической поддержки при трудоустройстве отвечает задачам нацпроекта «Кадры», который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что летом на работу устроились более 4,8 тысячи нижегородских подростков.