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Общество

В России хотят поднять возрастной порог молодости до 40 лет: зачем это нужно

21 июля 2026 14:48 Общество
В России хотят поднять возрастной порог молодости до 40 лет: зачем это нужно

Фото: Александр Воложанин

В России вновь обсуждают возрастные рамки молодёжи. Академик Геннадий Онищенко предложил увеличить верхнюю границу молодежного возраста с 35 до 40 лет. Он обосновал это тем, что в современном мире люди дольше сохраняют работоспособность, умственную и физическую активность. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал инициативу, но председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что 35 лет — оптимальный возраст для молодёжи.

В СМИ часто появляется информация, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала молодёжным возраст с 18 до 45 лет. Действительно, организация обсуждает возрастные рамки, учитывая тенденции к увеличению продолжительности жизни. Однако представители ВОЗ отметили, что официального документа с такими изменениями не принято.

В классификации ВОЗ традиционно выделяются категории молодёжи, среднего возраста и пожилых людей. Однако, как уточнил врач-кардиолог Денис Прокофьев в разговоре с 360.ru, эта градация не имеет большого практического значения. Возрастные категории не учитывают индивидуальные особенности: у некоторых людей хронические заболевания появляются с рождения, у других — в течение жизни.

Прокофьев также указывает на то, что сердечно-сосудистые заболевания «молодеют». Сегодня не редкость, когда инфаркт или инсульт случаются у людей до 30 лет. Это связано с тем, что многие факторы риска, такие как избыточный вес, курение, гипертония, высокий уровень холестерина и сахара в крови, а также наследственность, суммируются и увеличивают вероятность заболеваний независимо от возраста.

При этом возраст 40 лет — важный рубеж, когда риск заболеваний увеличивается, поэтому важно следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам.

По словам эксперта, повышение возрастного порога молодёжи может быть связано не только с развитием медицины, но и с демографическими проблемами. Это позволяет перераспределить меры социальной поддержки и направить их на более широкую возрастную группу.

Клинический психолог Антон Коровин считает, что изменение возрастных границ может влиять на самоощущение людей. Для тех, кто чувствует себя старше в 30−40 лет, признание молодости до 40 может стать источником мотивации для перемен. Однако есть и возможные негативные последствия: если человек до 40 лет будет жить как студент, не принимая на себя ответственность, это может привести к эмоциональному инфантилизму. В 42 года он может осознать, что упустил время и эмоционально не готов к взрослой жизни.

Размытые границы молодости могут вызвать тревогу и стресс из-за отсутствия чётких ориентиров для взросления. Возрастные категории важны для психологического благополучия, помогая людям чувствовать себя увереннее и мотивируя на перемены.

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Теги:
демография Здоровье Молодежь
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