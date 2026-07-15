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Экономика

Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по кадровым вопросам в Ковернине

15 июля 2026 18:35 Экономика
Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по кадровым вопросам в Ковернине

Фото: Наталья Соловьева, региональный центр «Мой бизнес»

Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по правовым, финансовым и кадровым вопросам в рабочем поселке Ковернино.

Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Региональный центр „Мой бизнес“ регулярно проводит встречи с предпринимателями как в Нижнем Новгороде, так и в районах области. С начала этого года уже прошло 16 обучающих мероприятий, участниками которых стали более 930 представителей бизнеса. Тематика встреч формируется с учетом актуальных запросов предпринимательского сообщества. В рамках прошедшего круглого стола участники обсудили ключевые вопросы налогового регулирования, социальной поддержки и профессионального развития», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В мероприятии приняли участие представители местного самоуправления Ковернинского муниципального округа, МО МВД России «Ковернинский», эксперты регионального центра маркировки АНО «Объединённый центр поддержки бизнеса Нижегородской области», центра правового консалтинга, управления платежных систем и расчетов, Ковернинского центра поддержки предпринимательства, Социального фонда России, а также представители ООО «Племзавод «Семинский».

В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенностях найма и маркировки товаров, а также о налоговой системе и современных платёжных технологиях. Также в рамках мероприятия состоялись B2B и B2G-переговоры.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

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Теги:
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