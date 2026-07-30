Проектировщику Восточного обхода выставили пени на 27,3 млн рублей Общество

Фото: Кира Мишина

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области начислило АО «ДСК „Автобан“» 27,3 млн рублей пеней за нарушение сроков проектирования первой очереди Восточного обхода Нижнего Новгорода. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Претензию подрядчику направили 22 июля. Поводом стало нарушение графика выполнения работ по контракту.

По условиям соглашения компания должна была до 30 декабря 2025 года подготовить проектную документацию по всем восьми этапам строительства. Стоимость инженерных изысканий и проектирования превышает 330,3 млн рублей.

Однако в срок не был завершен ни один из этапов. Просрочка составила от 170 до 178 дней по каждому из них, в связи с чем ГУАД потребовало от подрядчика выплатить более 27,3 млн рублей.

Проект Восточного обхода Нижнего Новгорода разделен на три очереди. Сейчас реализуется первая из них, которая включает реконструкцию существующей дороги в районе Никульского, обновление участка вдоль набережной Гребного канала и строительство нового отрезка с двухуровневой развязкой над трассой «Нижний Новгород — Кстово».

Первая очередь разбита на восемь этапов. На начальной стадии проекта предусмотрены изъятие земельных участков, строительство временных технологических проездов и переустройство инженерных коммуникаций. После этого планируется приступить к строительству основного дорожного полотна и транспортной развязки в районе Кстова. По каждому из восьми этапов уже получены положительные заключения государственной экспертизы.

Ране сообщалось, что правительство Нижегородской области пока не утвердило плату за проезд по Восточному обходу.