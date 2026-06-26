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Экономика

Проезд по Восточному обходу Нижнего Новгорода могут сделать платным

26 июня 2026 18:00 Экономика
Проезд по Восточному обходу Нижнего Новгорода могут сделать платным

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Решение о введении платы за проезд по первой очереди Восточного обхода в Нижегородской области пока не принято. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ГУАД.

«Решение о взимании платы за проезд по 1 очереди Восточного обхода будет приниматься региональным правительством за 60 дней до завершения строительства», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в конце мая госэкспертиза одобрила один из этапов строительства — создании системы взимания платы. Напомним, проект Восточного обхода Нижнего Новгорода разделен на очереди.

Первая предусматривает модернизацию существующей дороги в границах Никульского с приведением ее параметров к нормативам для движения общественного транспорта. Также запланирована реконструкция участка вдоль набережной Гребного канала — от района дома № 459 в слободе Подновье до примыкания улицы Лысогорской. Кроме того, в рамках этого этапа построят новый участок трассы с двухуровневой развязкой над автодорогой «Нижний Новгород — Кстово».

Вторая очередь включает возведение нового моста через Волгу. Третий этап предполагает строительство северо-восточного обхода Бора. Для реализации всего проекта планируется заключить два концессионных соглашения. Общая стоимость строительства оценивается более чем в 200 млрд рублей.

Сейчас работа ведется по первой очереди. Как сообщили в ГУАД, она включает восемь этапов. Подготовительный — с выкупом земель, устройством технологических дорог и переустройством инженерных коммуникаций. Далее запланировано строительство основного хода трассы в рамках трех этапов, возведение транспортной развязки в районе Кстова и создание системы взимания платы.

Кроме того, предусмотрены два этапа реконструкции дорог Афонино-Никульское и набережной Гребного канала. Эти участки планируется расширить. На отдельных отрезках для этого потребуется снос существующих объектов капитального строительства.

Общая стоимость реализации первой очереди оценивается в 31,8 млрд рублей в ценах первого квартала 2026 года. Концессионное соглашение пока не заключено — стороны согласовывают его основные условия и параметры финансирования.

Строительно-монтажные работы начнутся после подписания концессии. Прогнозный срок строительства составляет 39 месяцев.

По второй и третьей очередям подана частная концессионная инициатива. Проектирование последующих этапов стартует после заключения соответствующего соглашения.

Ранее сообщалось, что 21 участок общей площадью около 102,6 тысячи квадратных метров изымут для строительства Восточного обхода.

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Теги:
Восточный обход Дороги
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