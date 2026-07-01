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Общество

Еще 73 участка изымут под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода

01 июля 2026 10:44 Общество
Еще 73 участка изымут под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода

Фото: Кира Мишина

Еще 73 участка изымут под строительство Восточного обхода. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минграда.

Инициатором изъятия выступило ГКУ НО «ГУАД». Планируется изъять у собственников части участков в районах Артемовских лугов, деревень Кузьминка, Никульское, Афонино, Ржавка, Опалиха, Малая Ельня, а также в Кстове.

Среди них — земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, а также земли населенных пунктов. Часть территорий предназначена для сельхозпроизводства, размещения автомобильных дорог, объектов промышленности, индивидуального жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Собственникам и арендаторам выплатят компенсацию за землю и расположенные на ней объекты недвижимости. Размер возмещения определят по правилам закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Правообладатели обязаны обеспечить доступ к участкам для проведения оценки рыночной стоимости.

ГКУ НО «ГУАД» проведет переговоры с правообладателями и подготовит соглашения об изъятии. Если договориться не удастся, вопрос будет решаться через суд.

Распоряжение действует три года со дня подписания. Контролировать его исполнение будет региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, проект Восточного обхода Нижнего Новгорода разделен на три этапа реализации. В настоящее время работы ведутся по первой очереди. Она предусматривает обновление существующей дороги в районе Никульского, реконструкцию участка вдоль набережной Гребного канала и строительство нового отрезка с двухуровневой развязкой над трассой «Нижний Новгород — Кстово». По информации ГКУ НО «ГУАД», очередь разбита на восемь этапов. На подготовительной стадии предусмотрены выкуп земельных участков, устройство технологических проездов и переустройство инженерных коммуникаций.

Стоимость реализации оценивается в 31,8 млрд рублей. Концессионное соглашение пока не подписано — стороны продолжают согласовывать его ключевые условия и схему финансирования.

Вторая очередь включает возведение моста через Волгу, третья — формирование северо-восточного обхода Бора. Совокупная стоимость всего проекта превышает 200 млрд рублей.

Проезд по будущей дороге планируется сделать платным.

Ранее сообщалось, что для строительства дороги изымут у собственников 21 участок.

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Теги:
Восточный обход Дороги Строительство
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