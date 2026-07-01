Еще 73 участка изымут под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода

Еще 73 участка изымут под строительство Восточного обхода. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минграда.

Инициатором изъятия выступило ГКУ НО «ГУАД». Планируется изъять у собственников части участков в районах Артемовских лугов, деревень Кузьминка, Никульское, Афонино, Ржавка, Опалиха, Малая Ельня, а также в Кстове.

Среди них — земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, а также земли населенных пунктов. Часть территорий предназначена для сельхозпроизводства, размещения автомобильных дорог, объектов промышленности, индивидуального жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Собственникам и арендаторам выплатят компенсацию за землю и расположенные на ней объекты недвижимости. Размер возмещения определят по правилам закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Правообладатели обязаны обеспечить доступ к участкам для проведения оценки рыночной стоимости.

ГКУ НО «ГУАД» проведет переговоры с правообладателями и подготовит соглашения об изъятии. Если договориться не удастся, вопрос будет решаться через суд.

Распоряжение действует три года со дня подписания. Контролировать его исполнение будет региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, проект Восточного обхода Нижнего Новгорода разделен на три этапа реализации. В настоящее время работы ведутся по первой очереди. Она предусматривает обновление существующей дороги в районе Никульского, реконструкцию участка вдоль набережной Гребного канала и строительство нового отрезка с двухуровневой развязкой над трассой «Нижний Новгород — Кстово». По информации ГКУ НО «ГУАД», очередь разбита на восемь этапов. На подготовительной стадии предусмотрены выкуп земельных участков, устройство технологических проездов и переустройство инженерных коммуникаций.

Стоимость реализации оценивается в 31,8 млрд рублей. Концессионное соглашение пока не подписано — стороны продолжают согласовывать его ключевые условия и схему финансирования.

Вторая очередь включает возведение моста через Волгу, третья — формирование северо-восточного обхода Бора. Совокупная стоимость всего проекта превышает 200 млрд рублей.

Проезд по будущей дороге планируется сделать платным.

Ранее сообщалось, что для строительства дороги изымут у собственников 21 участок.