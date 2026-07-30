Дом-музей академика Харитона в Сарове признали ОКН Общество

Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области включило в единый государственный реестр объект регионального значения «Дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые академики Ю.Б. Харитон и Е.А. Негин». Приказ размещен на портале правовой информации.

Речь идет о здании второй половины ХХ века на улице Зеленой, д. 1 в Сарове. Решение принято на основании государственной историко-культурной экспертизы и в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Одновременно утверждены границы территории памятника и режим использования земельного участка в его пределах.

Согласно документу, на территории допускается проведение работ по сохранению объекта и его отдельных элементов при наличии согласованного проекта и письменного разрешения уполномоченного органа. Разрешена и хозяйственная деятельность, если она не угрожает сохранности здания и обеспечивает его функционирование в современных условиях. В частности, допускаются ремонт, реконструкция и прокладка инженерных коммуникаций подземным способом при соблюдении установленных требований.

При этом запрещаются снос здания, любые работы, способные причинить ему вред, а также строительство новых объектов капитального строительства и увеличение параметров уже существующих строений на территории памятника. Инженерные коммуникации нельзя прокладывать наземным или надземным способом. Также установлен запрет на размещение рекламных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Назначение объекта при его приспособлении для современного использования должно определяться с учетом градостроительных регламентов и утвержденных требований охраны. Такие решения не должны ухудшать состояние памятника, наносить вред историко-культурной среде или нарушать права третьих лиц.

Ранее сообщалось, что дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове вновь выставили на торги.