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Культура и отдых

Единую охранную зону установили возле восьми ОКН в центре Нижнего Новгорода

22 июля 2026 09:50 Культура и отдых
Единую охранную зону установили возле восьми ОКН в центре Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области утвердило объединенную зону охраны для ряда объектов культурного наследия в центре Нижнего Новгорода. Речь идет о памятниках федерального и регионального значения, расположенных в районе улиц Добролюбова, Ильинской, Почаинской и Плотничного переулка.

В объединенную зону вошли федеральные объекты «Церковь Жен Мироносиц» на улице Добролюбова и «Дом Петра Первого» на Почаинской. Также под охрану включены региональные памятники, в том числе «Дом С.И. Пятова», «Усадьба Н.П. Вагина» с главным домом и флигелем, а также несколько исторических жилых домов: №18 и №20 на улице Ильинской, а также №14 и №16 в Плотничном переулке.

Площадь объединенной зоны составляет 191 029 квадратных метров. Территория получила статус зоны с особыми условиями использования.

Фото: постановление правительства Нижегородской области

Документ устанавливает строгие ограничения на строительство и реконструкцию. Запрещено возводить новые здания, если это нарушает историческую среду, применять технологии, способные повредить памятникам, а также размещать взрыво- и пожароопасные объекты.

Под запрет попадает реконструкция с изменением исторического облика ценных зданий, размещение крупной рекламы, некапитальных строений, базовых станций сотовой связи и других конструкций, которые мешают восприятию памятников.

Отдельно прописаны требования к архитектуре новых и реконструируемых зданий. Предусмотрены ограничения по высоте в разных зонах. На большинстве участков допускаются только скатные крыши, на некоторых — возможна плоская кровля.

Фасады должны быть выполнены в нейтральной цветовой гамме, с использованием традиционных материалов — кирпича, штукатурки, окраски.

Инженерное оборудование не должно размещаться на фасадах и крышах, выходящих на общественные пространства, за исключением систем безопасности.

Кроме того, прежние постановления 2008 и 2013 годов, регулировавшие охранные зоны этих объектов, признаны утратившими силу.

Ранее сообщалось, что помещения в сгоревшем особняке Вагина изымают у собственников.

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Теги:
Архитектура История ОКН
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