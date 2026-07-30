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Экономика

Нижегородский авиазавод осваивает производство агрегатов для самолета МС-21

30 июля 2026 16:51 Экономика
Нижегородский авиазавод осваивает производство агрегатов для самолета МС-21

Фото: пресс-служба ОАК

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» включен в производственную кооперацию по программе создания пассажирского самолета МС-21. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В рамках программы развития гражданской авиации предприятие отвечает за изготовление подкилевого отсека, механизации дверей и широкой номенклатуры деталей для самолета МС-21.

Агрегатно-сборочное производство НАЗ «Сокол» уже завершило работы над первым подкилевым отсеком. Для его сборки завод получил от ульяновского предприятия «Авиастар» гермоднище, а также верхнюю и нижнюю секции. После установки трубопровода полнокомплектный отсек направят на Иркутский авиазавод, где он будет использован при дальнейшей сборке воздушного судна.

Одновременно на предприятии готовятся к изготовлению второго подкилевого отсека. В ОАК отмечают, что в ближайшее время его сборка будет полностью локализована в Нижнем Новгороде.

Для обеспечения высокого качества сборочных работ на заводе установили новое автоматизированное оборудование для выполнения клепальных операций. Монтаж комплекса завершен, подписан акт его приемки. Следующим этапом станет обучение персонала.

Операторы нового клепального автомата пройдут двухмесячную подготовку под руководством специалистов ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского. Для обучения уже изготовлены специальные панели отсека, на которых будут отрабатываться режимы клепки. После завершения курса специалисты смогут самостоятельно работать на новом оборудовании, что станет важным шагом к полной локализации производства подкилевого отсека на площадке НАЗ «Сокол».

Напомним, что подготовка завода «Сокол» к выпуску подкилевого отсека для перспективного российского авиалайнера МС-21−310 началась еще в 2023 году. В 2025 году предприятие перешло к сборке первого экземпляра.

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Теги:
авиация НАЗ Сокол Производство
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