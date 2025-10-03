Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Экономика

Нижегородский "Сокол" начал сборку первого подкилевого отсека самолета МС-21-310

03 октября 2025 15:57 Экономика
Нижегородский Сокол начал сборку первого подкилевого отсека самолета МС-21-310

Фото: Telegram-канал ПАО "ОАК"

Нижегородское предприятие "Сокол", входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, перешло к сборке первого подкилевого отсека для перспективного российского авиалайнера МС-21-310.

Как сообщили в телеграм-канале ПАО "ОАК", этот этап является знаковым для завода и представляет собой значимый вклад в развитие отечественного авиастроения.

"Работа ведется в кооперации. На предприятие уже поступили верхняя и нижняя секции отсека, а также гермоднище. Задача специалистов — выполнить финальную сборку этого ключевого агрегата", — говорится в сообщении.

На "Соколе" подчеркивают, что внедрение производства ПКО проходит поэтапно. На первом этапе завод освоил изготовление большей части комплектующих и уже наладил их серийный выпуск.

Перед началом сборочных работ в агрегатно-сборочном цехе был оснащён специальный участок. Он полностью укомплектован необходимой оснасткой и инструментами для выполнения всех операций.

После завершения сборки отсек будет передан партнёрам в рамках производственной кооперации для дальнейшей интеграции в конструкцию самолёта.

Следующим шагом для нижегородского предприятия станет третий этап — полная локализация производства. Он предполагает освоение полного цикла изготовления отсека.

В рамках этого этапа планируется ввод в эксплуатацию нового оборудования и запуск производства сложных компонентов — листовых обшивок, элементов гидравлической и топливной систем, а также компонентов системы кондиционирования. Подготовка необходимой оснастки для этих задач уже близка к завершению.

Ранее сообщалось, что завод "Сокол" в Нижнем Новгороде планирует расширить свою производственную программу за счет проекта гражданских самолетов Ил-114-300 и МС-21. 

Авиастроение авиация Промышленность
