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Нижегородская мэрия объяснила низкие поступления в бюджет от турналога

31 июля 2026 16:47 Экономика
Нижегородская мэрия объяснила низкие поступления в бюджет от турналога

Фото: Кира Мишина

Администрация Нижнего Новгорода прокомментировала НИА «Нижний Новгород» невысокий уровень поступлений от туристического налога по итогам первого полугодия 2026 года.

Ранее на портале «Открытый бюджет» была опубликована сводка, согласно которой план по этой статье доходов за шесть месяцев исполнен на 15,7%. В бюджет поступило 31,4 млн рублей при запланированных на год 200 млн рублей.

В мэрии пояснили, что налоговым периодом по по этому виду платежа в соответствии с Налоговым кодексом РФ является квартал. Уплата производится не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

«Таким образом, данные об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за полугодие не включают поступления туристического налога за второй квартал текущего года», — сообщили редакции.

В администрации добавили, что при формировании проекта городского бюджета на 2027−2029 годы будет учтен прогноз поступлений туристического налога в 2026 году.

Ранее сообщалось, что шесть гостиниц региона предоставляют возможность заселения с использованием мобильного приложения Max.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Налоги Туризм
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