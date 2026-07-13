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Туристический налог принес Нижнему Новгороду 31,4 млн рублей

13 июля 2026 12:49 Экономика
Туристический налог принес Нижнему Новгороду 31,4 млн рублей

Фото: Кира Мишина

План по поступлениям от туристического налога в Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2026 года выполнен на 15,7%. Информация об этом размещена в сводке исполнения доходной части бюджета на портале «Открытый бюджет».

За шесть месяцев в городскую казну поступило 31,4 млн рублей по данной статье.

Отметим, что по итогам пяти месяцев было собрано 31,2 млн рублей или 15,6% от плана. Всего в 2026 году власти рассчитывают получить от туристического налога 200 млн рублей.

Напомним, решение о введении нового сбора депутаты городской думы приняли в конце 2025 года. Налог начал действовать с 1 января 2026 года, его ставка составила 2%. Предполагается, что к 2030 году она будет поэтапно увеличена до 5%.

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Теги:
Бюджет Налоги Туризм
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