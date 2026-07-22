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Депутаты добились увеличения расходов на содержание нижегородских убежищ

22 июля 2026 11:28 Экономика
Депутаты добились увеличения расходов на содержание нижегородских убежищ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 17,1 млн рублей направят на содержание и материально-техническое оснащение защитных сооружений в Нижнем Новгороде. Об этом на заседании городской думы сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Тема финансирования убежищ ранее обсуждалась на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Ее председатель Марк Фельдман поинтересовался, заложены ли в бюджете на 2026 год средства на содержание защитных сооружений и есть ли заявки с привязкой к конкретным объектам. Тогда Юрий Мочалкин ответил, что в текущем году на ремонт и содержание убежищ предусмотрено 44,3 млн рублей. Кроме того, поданы заявки на дополнительное финансирование, которые вынесены на рассмотрение главы города.

Глава департамента представил корректировки бюджета на 2026 год. Перед заседанием в проект была внесена правка, в итоге доходная часть увеличивается на 552,8 млн рублей, из которых 458,8 млн — собственные поступления, 94,1 млн — межбюджетные трансферты. На такую же сумму вырастут и расходы.

В частности, 12,8 млн рублей дополнительно направят департаменту образования на развитие спортивной инфраструктуры школы №22 и обеспечение получения дошкольного и общего образования в частных организациях.

Расходы по линии департамента транспорта увеличиваются более чем на 600 млн рублей, включая средства на капитальный ремонт улицы Маслякова, модернизацию светофоров на Малой Покровской, содержание дорог, возмещение затрат МП «Нижегородское метро» и другие мероприятия.

11 млн рублей предусмотрено на выплату выкупной стоимости при расселении граждан.

Департаменту административно-технического и муниципального контроля выделят 24 млн рублей, из них 23,4 млн — на обеспечение деятельности, 600 тысяч рублей — на снос незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

По департаменту туризма и внешних связей запланировано 4,3 млн рублей на обеспечение работы Центра международного и межрегионального сотрудничества и побратимских связей.

Расходы департамента жилья и инженерной инфраструктуры увеличатся на 32,2 млн рублей — средства пойдут на содержание нежилых помещений муниципального фонда, вывоз жидких отходов и аварийно-восстановительный ремонт сетей.

Одновременно на 25 млн рублей сокращаются расходы на приобретение техники в лизинг — их переносят на 2028 год.

С учетом корректировок доходы городского бюджета составят почти 88 млрд рублей, расходы — почти 91 млрд рублей, дефицит — около 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на модернизацию светофорных объектов в районе площади Максима Горького выделено 60,6 млн рублей.

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Теги:
Безопасность Бюджет Гордума
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