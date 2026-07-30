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Происшествия

Двое рабочих сорвались с высоты на территории нижегородской церкви

30 июля 2026 17:49 Происшествия
Двое рабочих сорвались с высоты на территории нижегородской церкви

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин упали с восьмиметровой высоты на территории местной религиозной организации «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня «Центральная» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 28 июля около 14:30 часов на улице Шевченко.

Во время проведения работ на высоте примерно восьми метров двое мужчин, являющихся представителями подрядной организации и субподрядчика, потеряли устойчивость, сорвались вниз и рухнули на землю.

Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства происшествия. Им предстоит установить, были ли соблюдены нормы безопасности при проведении высотных работ, а также дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция устанавливает детали смертельного ДТП с автобусом на улице Ванеева.

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Теги:
Госинспекция труда Падение с высоты Церковь
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