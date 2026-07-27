Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 июля 2026 19:46
17 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижегородской области за неделю
27 июля 2026 19:29
Водитель чуть не утонул в авто под Нижним Новгородом из-за слетевшего сланца
27 июля 2026 18:45
Экс-начальник депо Горький-Сортировочный получил 7,5 года колонии за подкуп
27 июля 2026 16:57
Двое братьев пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки
27 июля 2026 16:39
16-летнего нижегородца отправили в СИЗО за нападение на музыкантов
27 июля 2026 16:15
Нижегородца осудили за нападение на водителя автобуса в Заволжье
27 июля 2026 15:09
Тело мужчины достали из Узолы в Городецком округе
27 июля 2026 14:27
Работник ж/д компании получит 700 тысяч рублей за удар током в Дзержинске
27 июля 2026 12:53
Легковушка перевернулась на проспекте Гагарина в районе «Нитела»
27 июля 2026 11:25
Подросток и семеро взрослых утонули в Нижегородской области за неделю
Происшествия

Водитель чуть не утонул в авто под Нижним Новгородом из-за слетевшего сланца

27 июля 2026 19:29 Происшествия
Водитель чуть не утонул в авто под Нижним Новгородом из-за слетевшего сланца

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Москвы поделился подробностями ДТП, которое произошло два года назад на пляже в Нижегородской области. Историю опубликовала в соцсетях его супруга Оксана, пишет РИАМО.

По словам женщины, во время отдыха компания друзей находилась на берегу озера. В какой-то момент две девушки отошли в сторону, чтобы погладить собаку. В этот момент автомобиль под управлением Влада сбил их и съехал в озеро.

Очевидцы помогли пострадавшим и вызвали экстренные службы. Сам водитель оказался заблокирован в ушедшей под воду машине. По словам Оксаны, салон быстро заполнился водой, однако мужчине удалось выбраться.

Позже Влад объяснил, что потерял контроль над автомобилем из-за мокрого сланца, который соскользнул с ноги во время движения.

Оксана также сообщила, что после аварии они с супругом помогали пострадавшим девушкам во время лечения. По ее словам, с учетом судебных разбирательств и выплаты компенсаций происшествие обошлось семье примерно в 3 млн рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных