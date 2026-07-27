Водитель чуть не утонул в авто под Нижним Новгородом из-за слетевшего сланца

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Житель Москвы поделился подробностями ДТП, которое произошло два года назад на пляже в Нижегородской области. Историю опубликовала в соцсетях его супруга Оксана, пишет РИАМО.
По словам женщины, во время отдыха компания друзей находилась на берегу озера. В какой-то момент две девушки отошли в сторону, чтобы погладить собаку. В этот момент автомобиль под управлением Влада сбил их и съехал в озеро.
Очевидцы помогли пострадавшим и вызвали экстренные службы. Сам водитель оказался заблокирован в ушедшей под воду машине. По словам Оксаны, салон быстро заполнился водой, однако мужчине удалось выбраться.
Позже Влад объяснил, что потерял контроль над автомобилем из-за мокрого сланца, который соскользнул с ноги во время движения.
Оксана также сообщила, что после аварии они с супругом помогали пострадавшим девушкам во время лечения. По ее словам, с учетом судебных разбирательств и выплаты компенсаций происшествие обошлось семье примерно в 3 млн рублей.
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