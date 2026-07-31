Коммунальщиков нагорной части Нижнего Новгорода оштрафовали почти на 20 млн рублей Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

Коммунальные организации, работающие в нагорной части Нижнего Новгорода, с начала 2026 года по требованиям Государственной жилищной инспекции Нижегородской области оштрафованы почти на 20 млн рублей за ненадлежащее содержание многоквартирных домов и придомовых территорий.

С начала года в нижегородский нагорный отдел инспекции поступило почти 15,5 тыс. обращений от собственников многоквартирных домов, которые жаловались на неудовлетворительную работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По итогам проверок коммунальным компаниям выдали 174 предписания и объявили 1 318 предостережений.

Одним из примеров стала проверка исполнения предписания в отношении дома на улице Пушкина в Советском районе. По требованию Госжилинспекции управляющая компания привела в нормативное состояние отмостку и придомовую территорию, отремонтировав около 300 кв. м асфальтового покрытия.

Как пояснили в ГЖИ, весной жители дома обратились с жалобой на бездействие управляющей компании. Собственники просили содействия в ремонте разрушенной отмостки, а также восстановлении проезда и тротуара. Несмотря на то, что жильцы проголосовали за проведение работ, управляющая компания не сообщала сроки их выполнения.

Начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов сообщил, что на момент проверки физический износ проезда, тротуара и отмостки превышал 80%, в адрес управляющей организации было выдано предостережение. «На сегодняшний момент работы выполнены. Подрядчик домоуправляющей организации заасфальтировал тротуар и проезд, заменил бортовой камень, полностью восстановил отмостку. В течение июля все работы были сделаны», — отметил он.

В Госжилинспекции напомнили, что обратиться в ведомство можно через приложение и портал «Госуслуги. Дом», а также лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Кроме того, работает горячая линия по телефону 8 (831) 430-79-19.

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